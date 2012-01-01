Октонавты. Сезон 1. Серия 41
Wink
Детям
Октонавты
1-й сезон
41-я серия

Октонавты (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

9.02012, The Octonauts
Мультсериалы0+

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О сериале

Октонавты – это динамичная команда из восьми смелых исследователей морских глубин, которые живут на подводной базе – Октопод с разнообразным флотом водных машин. Экипаж Октонавтов всякий раз спешит на помощь, как только в подводном пространстве случаются неприятности. В перерывах между борьбой с опасностями смелая восьмерка встречается с водными обитателями и познает тайные уголки морских глубин.

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Страна
Индия, Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Октонавты»