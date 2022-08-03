Октонавты (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Октонавты – это динамичная команда из восьми смелых исследователей морских глубин, которые живут на подводной базе – Октопод с разнообразным флотом водных машин. Экипаж Октонавтов всякий раз спешит на помощь, как только в подводном пространстве случаются неприятности. В перерывах между борьбой с опасностями смелая восьмерка встречается с водными обитателями и познает тайные уголки морских глубин.

