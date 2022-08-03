10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 11 серия 5 смотреть онлайн

Окончание Отечественной войны 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс
10 класс. История России
Россия в 1796–1825 гг.
На уроке мы разберем разгром армии Наполеона в России и последовавший за ним Заграничный поход русской армии, в ходе которого Россия стала сильнейшим государством Европы.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

