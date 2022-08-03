9 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-восстановительные реакции

9 класс. Химия, Окислительно-восстановительные реакции
На уроке рассматривается сущность окислительно-восстановительных реакций, их отличие от реакций ионного обмена. Объясняются изменения степеней окисления окислителя и восстановителя. Вводится понятие электронного баланса.

