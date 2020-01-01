4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Человек это часть природы, поэтому охрана окружающей среды важнейшая задача человечества. Необдуманное вмешательство человека в природный баланс привело к ужасным последствиям: опустынивание и обеднение почв, обмеление рек и озер, исчезновение лесов, растений, животных, птиц и рыб. На этом уроке мы узнаем о том, какие международные организации занимаются вопросами охраны природы, поговорим о том, почему их работа настолько важна.



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