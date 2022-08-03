Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Bounty Hunters
Боевик, Комедия18+
О сериале
Британский сериал, мастерски балансирующий между полицейской драмой и ситкомом, стал еще остроумнее благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает поистине уникальные приключения — опасные, но до смешного нелепые.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТМРежиссёр
Тоби
МакДональд
- ДУАктёр
Джек
Уайтхолл
- Актриса
Рози
Перес
- КОАктёр
Кристиан
Очоа
- ЧУАктриса
Чарити
Уэйкфилд
- ДАктёр
Джи-Род
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- ЭААктриса
Эмбер
Ага
- ДБАктёр
Док
Браун
- ФССценарист
Фредди
Сайборн
- АКСценарист
Адам
Кэй
- ФСПродюсер
Фредди
Сайборн
- ФКПродюсер
Филиппа
Катт
- ТФОператор
Тим
Флеминг
- БФКомпозитор
Бен
Фостер
- НФКомпозитор
Ник
Фостер