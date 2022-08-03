Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Британский сериал, мастерски балансирующий между полицейской драмой и ситкомом, стал еще остроумнее благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает поистине уникальные приключения — опасные, но до смешного нелепые.

