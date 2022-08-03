Охотники за искусством (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92017, Allmen
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дерзкие ограбления и роскошные интерьеры в захватывающем детективе по бестселлеру Мартина Сутера. Йоханн фон Альмен — джентльмен, вор и сыщик-любитель. Вместе с верным дворецким авантюрист ведeт поиски пропавших предметов искусства, за каждым из которых — своя опасная тайна.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТБРежиссёр
Томас
Бергер
- ХФАктёр
Хайно
Ферх
- Актёр
Самуэль
Финци
- АОАктриса
Андреа
Ошварт
- ИПАктриса
Изабелла
Паркинсон
- ЙПАктёр
Йорг
Пинч
- РШАктёр
Роман
Шмейкал
- ООАктёр
Оскар
Ортега Санчес
- РМАктёр
Роберт
Меллер
- ББАктёр
Бен
Беккер
- КШАктриса
Катарина
Шюттлер
- МЗСценарист
Мартин
Зутер
- ББПродюсер
Беньямин
Бенедикт
- АКХудожник
Альбрехт
Конрад
- НКХудожница
Наташа
Куртиус-Носс