Охотники за искусством. Серия 2
Охотники за искусством
1-й сезон
2-я серия

Охотники за искусством (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92017, Allmen
Драма, Криминал18+

О сериале

Дерзкие ограбления и роскошные интерьеры в захватывающем детективе по бестселлеру Мартина Сутера. Йоханн фон Альмен — джентльмен, вор и сыщик-любитель. Вместе с верным дворецким авантюрист ведeт поиски пропавших предметов искусства, за каждым из которых — своя опасная тайна.

Страна
Германия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb