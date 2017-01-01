Охотники за искусством. Серия 1
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Охотники за искусством (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92017, Allmen
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Дерзкие ограбления и роскошные интерьеры в захватывающем детективе по бестселлеру Мартина Сутера. Йоханн фон Альмен — джентльмен, вор и сыщик-любитель. Вместе с верным дворецким авантюрист ведeт поиски пропавших предметов искусства, за каждым из которых — своя опасная тайна.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb