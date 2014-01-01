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Охотники за головами (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Охотники за головами. Сезон 1. Серия 1
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тимур и Рита — «охотники за головами». Рита ищет уникальных специалистов, Тимур — опасных преступников. Однажды их пути пересекутся: они одновременно выйдут на след гениального российского химика. Его изобретение — лекарство от рака. Героям предстоит сделать непростой моральный выбор.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотники за головами»