Охотник за разумом. Сезон 1. Серия 1
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Охотник за разумом (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Охотник за разумом. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Конец 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотник за разумом»