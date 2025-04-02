Охотник за разумом (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Охотник за разумом. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- АКРежиссёр
Азиф
Кападиа
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дуглас
- Актёр
Альберт
Джонс
- ЗСАктёр
Захари
Скотт Росс
- АТАктриса
Анна
Торв
- ДТАктёр
Джо
Таттл
- КСАктёр
Коттер
Смит
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- Актёр
Холт
Маккэллани
- СРАктриса
Стэйси
Рока
- ХГАктриса
Ханна
Гросс
- СВАктёр
Сонни
Валиченти
- ДДСценарист
Джон
Дуглас
- Сценарист
Джошуа
Донен
- ДПСценарист
Джо
Пенхалл
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Джим
Дэвидсон
- КБПродюсер
Кирк
Бакстер
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- КБМонтажёр
Кирк
Бакстер
- ДХКомпозитор
Джейсон
Хилл