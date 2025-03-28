Охотничьи псы. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Охотничьи псы
1-й сезон
1-я серия

Охотничьи псы (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Охотничьи псы. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Декабрь 2020 года. Пандемия коронавируса вынуждает граждан самоизолироваться, из-за чего сильно страдает малый бизнес. Поверив подлым мошенникам, обещавшим кредит под минимальные проценты, хозяйка кафе сталкивается с агрессивными коллекторами: заведение разгромлено, долг растёт в геометрической прогрессии, а её сын Кон-у — боксёр и бывший морпех — получает шрам на пол-лица. Вместе с приятелем парню удаётся устроиться к бывшему ростовщику, который теперь занимается выдачей беспроцентных кредитов на лечение. Благодаря доброте нового босса, Кон-у покрывает долги матери, но идею отомстить не оставляет.

Жанр
Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb