Охотничьи псы (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Охотничьи псы. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Декабрь 2020 года. Пандемия коронавируса вынуждает граждан самоизолироваться, из-за чего сильно страдает малый бизнес. Поверив подлым мошенникам, обещавшим кредит под минимальные проценты, хозяйка кафе сталкивается с агрессивными коллекторами: заведение разгромлено, долг растёт в геометрической прогрессии, а её сын Кон-у — боксёр и бывший морпех — получает шрам на пол-лица. Вместе с приятелем парню удаётся устроиться к бывшему ростовщику, который теперь занимается выдачей беспроцентных кредитов на лечение. Благодаря доброте нового босса, Кон-у покрывает долги матери, но идею отомстить не оставляет.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- КДРежиссёр
Ким
Джу-хван
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- ЛСАктёр
Ли
Сан-и
- ТВАктёр
Тхэ
Вон-сок
- Актёр
У
До-хван
- ЧВАктёр
Чо
Ван-ги
- ЛХАктёр
Ли
Хэ-ён
- РСАктёр
Рю
Су-ён
- ЧЩАктёр
Чхве
Щи-вон
- ПСАктёр
Пак
Сон-ун
- КСАктриса
Ким
Сэ-рон
- КДСценарист
Ким
Джу-хван
- КМПродюсер
Квон
Ми-гён
- ПЧПродюсер
Пак
Чун-хо
- ЛБХудожник
Ли
Бон-хван
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-хва
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- КДКомпозитор
Ку
Джа-ван