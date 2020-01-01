Охота: Смертельные игры. Сезон 2. Серия 5
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Охота: Смертельные игры
2-й сезон
5-я серия

Охота: Смертельные игры (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2020, Manhunt
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Остросюжетный проект о поиске преступника, заложившего бомбу во время Олимпийских игр в 1996 году. Ричард Джуэлл вовремя обнаружил смертоносный механизм. Однако потом именно его ложно обвинили в подготовке взрыва, пока настоящий преступник бегал на свободе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота: Смертельные игры»