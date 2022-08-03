Охота: Смертельные игры (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Остросюжетный проект о поиске преступника, заложившего бомбу во время Олимпийских игр в 1996 году. Ричард Джуэлл вовремя обнаружил смертоносный механизм. Однако потом именно его ложно обвинили в подготовке взрыва, пока настоящий преступник бегал на свободе.

