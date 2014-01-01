Охота. Серия 5
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Охота (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Охота. Серия 5
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Когда маленький город потрясает громкое убийство известного антиквара, у которого была похищена уникальная коллекция эстампов и гравюр 18 века, полковник Рашников поручает это дело оперативной группе Лещинского.

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7.4 КиноПоиск

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