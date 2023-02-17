WinkСериалыТаежник ГИЛ1-й сезонОхота, Ночь на озере, Супер палатка, Серия 11. сезон 2021.
Таежник ГИЛ (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
7.62022, Охота, Ночь на озере, Супер палатка, Серия 11. сезон 2021.
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О сериале
Здравствуйте !! Я работаю в предприятии " Рослесинфог" Запсиблеспроект" Инженером в департаменте " Государственной Инвентаризации Леса ( ГИЛ ) по работе приходится кататься по 4-5 месяцев по Тайге Сибири от севера до юга и благодаря этому у меня набирается интересный материал про таeжный быт всяких народов " Хантов, Не́нцы и т.д." И много всяких хитростей по охоте, рыбалке и таежному быту. С удовольствием поделюсь ими с вами! С уважением Максим Евграпов.