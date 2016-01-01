Охота на рыбалку (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Как и любой финн, Вилле очень любит рыбалку. Для него это всегда новое путешествие, яркие эмоции, интересные встречи и, конечно, новые рецепты приготовления и рыбы и других местных продуктов. Поэтому Вилле решил отправиться в большое путешествие по России, чтобы узнать, какая рыба где и когда лучше ловится, что за люди живут в разных уголках страны. В каждой программе проводником ведущего становится местный житель, открывающий ему секретные места, где стоит ожидать клева. Он делится с Вилле местными легендами и байками, а в конце они вместе готовят знаменитые в данном регионе блюда. Также ведущий знакомит зрителей с другими обитателями окрестностей — колоритными жителями городков и деревень.



