Океан, которого нет на карте и глобусе
Wink
Детям
3 класс. Окружающий мир
Неживая природа
Океан, которого нет на карте и глобусе

3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

6.52020, Океан, которого нет на карте и глобусе
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Какого океана нет ни на карте, ни на глобусе? Что такое метеорит? Откуда в воде пузырьки? На эти и многие другие вопросы мы ответим на этом уроке. Мы узнаем, что такое атмосфера, где она находится и каково значение атмосферы для всего живого на Земле, проведем массу увлекательных опытов по доказательству присутствия воздуха.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг