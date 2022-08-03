3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Какого океана нет ни на карте, ни на глобусе? Что такое метеорит? Откуда в воде пузырьки? На эти и многие другие вопросы мы ответим на этом уроке. Мы узнаем, что такое атмосфера, где она находится и каково значение атмосферы для всего живого на Земле, проведем массу увлекательных опытов по доказательству присутствия воздуха.



