Офицерские жены. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Офицерские жены
1-й сезон
6-я серия
9.12015, Офицерские жены. Сезон 1. Серия 6
Драма, Семейный16+

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Офицерские жены (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких поколений женщин семьи Антоновых-Тереховых, а также их ближайшего окружения.

Сериал Офицерские жены 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицерские жены»