Офис. Сезон 2. Серия 4
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Офис (сериал, 2005) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

9.52005, The Office
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Комедийный сериал, вошедший в топ-лист «Сто лучших телевизионных шоу всех времен». Действие разворачивается в стенах небольшой региональной компании, которая занимается поставкой бумажной продукции. В наличии — несносный эксцентричный босс и очень смешные подчиненные со своими странностями.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офис»

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