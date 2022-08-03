8 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. Русский языкОсложненные предложенияОднородные члены предложения, знаки препинания при них
6.82020, Однородные члены предложения, знаки препинания при них
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке рассматриваются однородные члены предложения их определение, средства связи, правила постановки знаков препинания при однородных членах предложения.
