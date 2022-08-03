Wink
Сериалы
Однолюбы
1-й сезон
12-я серия

Однолюбы (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2012, Однолюбы. Сезон 1. Серия 12
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История начинается в 1980 году и вращается вокруг двух семей — Удальцовых и Яхонтовых. В один год и в один день в обеих семьях появилось долгожданное пополнение — Ваня и Маша. И никто еще не подозревает, как тесно и необратимо свяжутся их судьбы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однолюбы»