Путешествия и языки (сериал, 2008) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Каждая серия фильма — фрагмент большого путешествия по Америке трех ведущих — Владимира Познера, Ивана Урганта и американского писателя, общественного деятеля, радиожурналиста Брайана Кана. У каждого из них — своя Америка, свой взгляд на американскую современную действительность.



Сериал Одноэтажная Америка 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.