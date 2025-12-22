Одни из нас (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

В конце сентября 2003 года по всей планете произошло массовое заражение людей кордицепсом. Прежде паразитировавший только на насекомых гриб приспособился выживать в человеческом теле, полностью подчиняя себе волю носителя и меняя его облик. В первый же день оказавшийся в эпицентре пандемии строитель Джоэл понёс невосполнимую утрату.



20 лет спустя Джоэл живёт в Бостонской карантинной зоне, которая находится под жёстким контролем Федерального агентства по урегулированию стихийных бедствий, и вместе со своей девушкой Тэсс пытается раздобыть автомобильный аккумулятор, чтобы отправиться на поиски брата в другой штат. Судьба сводит его с раненой лидершей повстанцев, которая обещает автомобиль и аккумулятор, если Джоэл и Тэсс доставят своенравную 14-летнюю сироту Элли к ожидающему её за пределами карантинной зоны отряду боевых товарищей.

