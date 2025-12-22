Одни из нас (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
В конце сентября 2003 года по всей планете произошло массовое заражение людей кордицепсом. Прежде паразитировавший только на насекомых гриб приспособился выживать в человеческом теле, полностью подчиняя себе волю носителя и меняя его облик. В первый же день оказавшийся в эпицентре пандемии строитель Джоэл понёс невосполнимую утрату.
20 лет спустя Джоэл живёт в Бостонской карантинной зоне, которая находится под жёстким контролем Федерального агентства по урегулированию стихийных бедствий, и вместе со своей девушкой Тэсс пытается раздобыть автомобильный аккумулятор, чтобы отправиться на поиски брата в другой штат. Судьба сводит его с раненой лидершей повстанцев, которая обещает автомобиль и аккумулятор, если Джоэл и Тэсс доставят своенравную 14-летнюю сироту Элли к ожидающему её за пределами карантинной зоны отряду боевых товарищей.
Рейтинг
- НДРежиссёр
Нил
Дракманн
- Режиссёр
Питер
Хор
- Режиссёр
Крэйг
Мэйзин
- Режиссёр
Али
Аббаси
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЛДРежиссёр
Лиза
Джонсон
- ЯЖРежиссёр
Ясмила
Жбанич
- НЛРежиссёр
Нина
Лопес-Коррадо
- Режиссёр
Марк
Майлод
- СУРежиссёр
Стивен
Уильямс
- Актёр
Педро
Паскаль
- Актриса
Белла
Рэмзи
- ГЛАктёр
Гэбриел
Луна
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- АТАктриса
Анна
Торв
- НОАктёр
Ник
Офферман
- НПАктриса
Нико
Паркер
- ЛДАктёр
Ламар
Джонсон
- МДАктриса
Мерл
Дэндридж
- Актёр
Джон
Ханна
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ЯМАктёр
Янг
Мазино
- РУАктриса
Рутина
Уэсли
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- НДСценарист
Нил
Дракманн
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- ХВСценарист
Хэлли
Вегрин Гросс
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- НДПродюсер
Нил
Дракманн
- Продюсер
Крэйг
Мэйзин
- АКПродюсер
Асад
Кызылбаши
- КШПродюсер
Кэролин
Штраусс
- КСПродюсер
Картер
Свон
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- СММонтажёр
Синди
Молло
- КСОператор
Ксения
Середа
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья