Алиса – очаровательная девушка, рассказывает всем вокруг об удивительной земле, которую она обнаружила, упав в кроличью нору. Конечно, окружающие считают бедняжку сумасшедшей. Но однажды появляются Червовый Валет и Белый Кролик...

