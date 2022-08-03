Однажды в сказке (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Однажды в сказке. Сезон 3. Серия 2
Однажды в сказке
3-й сезон
2-я серия
8.82013, Once Upon a Time
Фэнтези, Приключения12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эмма празднует день рождения, когда ее пороге появляется ребенок, утверждающий, что он ее сын. Она решает помочь мальчику добраться до места, где он вырос, городка Сторибрука. Он показывает ей книгу сказок, и вот тут начинается самое интересное…

Страна
США
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

