Однажды в сказке (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Эмма празднует день рождения, когда ее пороге появляется ребенок, утверждающий, что он ее сын. Она решает помочь мальчику добраться до места, где он вырос, городка Сторибрука. Он показывает ей книг�у сказок, и вот тут начинается самое интересное…



Сериал Однажды в сказке 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.