Однажды в сказке (сериал, 2012) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

О сериале
Эмма празднует день рождения, когда ее пороге появляется ребенок, утверждающий, что он ее сын. Она решает помочь мальчику добраться до места, где он вырос, городка Сторибрука. Он показывает ей книгу сказок, и вот тут начинается самое интересное…
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Андервуд
- ДУРежиссёр
Дин
Уайт
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- ЛПАктриса
Лана
Паррия
- ДДАктёр
Джошуа
Даллас
- ДГАктёр
Джаред
Гилмор
- Актёр
Роберт
Карлайл
- РСАктёр
Рафаэль
Сбардж
- КОАктёр
Колин
О’Донохью
- Актриса
Эмили
де Рэвин
- РМАктриса
Ребекка
Мэдер
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Гудман
- ДЭСценарист
Джейн
Эспенсон
- ДШСценарист
Джером
Шварц
- КВСценарист
Калинда
Васкез
- АХПродюсер
Адам
Хоровиц
- БВПродюсер
Брайан
Ванкум
- СППродюсер
Стив
Перлман
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- МДХудожник
Майкл
Джой
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- МГМонтажёр
Марк
Голдман
- ДТМонтажёр
Джо
Талбот Холл
- СДОператор
Стивен
Джексон
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- МАКомпозитор
Марк
Айшем
- СОКомпозитор
Синди
О’Коннор