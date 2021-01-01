1А Первый Авиационный (сериал, 2021) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн

WinkСериалы1А Первый Авиационный1-й сезонОднажды в рейсе!! День Рождения КВС
Эта серия пока недоступна
О сериале
1А - это Первый Авиационный канал на YouTube Авторский проект Ильи Брижак Здесь всe о самолeтах и перелeтах - Советы бортпроводника - Рассказы стюардессы - Бизнес авиация - Истории от пилота и от действующего сотрудника аэропорта - Разбираем авиакомпании, ситуации, новости и многое другое. Большинство видео через призму юмора!
