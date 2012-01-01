Однажды в Османской империи (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.52012, Bir zamanlar Osmanli: Kiyam
Исторические18+
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Сюжет
1729 год, во время которого великая Османская империя продолжает быть могущественной, впрочем все слабые места ее, которые видели ранее лишь самые наблюдательные люди, начинают всплывать на поверхность. В это время во главе великой империи стоит султан Ахмед, прославленный своей энергичностью и громадным умом. Но недруги не спят, чай на подходе следующий хитрый заговор со стороны персов, которые, на данный раз, привлекли для успешности своей задумки приближенных ко двору людей.
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Информация
СтранаТурция
ЖанрыИсторические
Рейтинг
4.4 IMDb