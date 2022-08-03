Однажды в Османской империи (сериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

1729 год, во время которого великая Османская империя продолжает быть могущественной, впрочем все слабые места ее, которые видели ранее лишь самые наблюдательные люди, начинают всплывать на поверхность. В это время во главе великой империи стоит султан Ахмед, прославленный своей энергичностью и громадным умом. Но недруги не спят, чай на подходе следующий хитрый заговор со стороны персов, которые, на данный раз, привлекли для успешности своей задумки приближенных ко двору людей.

