Однажды в Италии (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Однажды в Италии. Серия 9
Однажды в Италии
1-й сезон
9-я серия

ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Настоящий итальянец, уроженец Болоньи, бренд-шеф ресторанов Jamie`s Italian в России, Маттео Лаи научит готовить итальянские деликатесы из пасты, сочных морепродуктов и ароматных сыров.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
22 мин / 00:22

