Путешествия и языки (сериал, 2014) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Ведущая Анастасия Чернобровина покидает Москву в поисках мест, где можно отдохнуть от безумной гонки и обрести гармонию с собой и с окружающим миром. Она занимается йогой, встречается с мудрецами и монахами, смеется и влюбляется. Все впечатления Настя снимает на свою ручную камеру.

