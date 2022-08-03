WinkСериалыПутешествия и языки5-й сезон10-я серия
Путешествия и языки (сериал, 2014) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн
2014, Одна на планете. Крым. Приятное свидание
Документальный, ТВ-шоу18+
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О сериале
Ведущая Анастасия Чернобровина покидает Москву в поисках мест, где можно отдохнуть от безумной гонки и обрести гармонию с собой и с окружающим миром. Она занимается йогой, встречается с мудрецами и монахами, смеется и влюбляется. Все впечатления Настя снимает на свою ручную камеру.