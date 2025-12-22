Одна из многих. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Одна из многих
1-й сезон
9-я серия

Одна из многих (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.62025, Pluribus
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка — единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одна из многих»