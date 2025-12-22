Одна из многих (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыОдна из многих1-й сезон1-я серия
7.42025, Pluribus
Фантастика, Драма18+
О сериале
Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка — единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Винс
Гиллиган
- ГСРежиссёр
Гордон
Смит
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- МБРежиссёр
Мелисса
Бернштейн
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- РСАктриса
Рэй
Сихорн
- Актриса
Каролина
Выдра
- КМАктёр
Карлос
Мануэль Весга
- Актриса
Мириам
Шор
- МРАктёр
Майкл
Рэй
- СКАктриса
Соледад
Кампос
- ПБАктёр
Питер
Бергман
- КСАктёр
Каран
Сони
- СШАктёр
Самба
Шутте
- Сценарист
Винс
Гиллиган
- ГССценарист
Гордон
Смит
- ЭТСценарист
Элисон
Татлок
- ДКСценарист
Дженн
Кэрролл
- ДХПродюсер
Джули
Хартли
- ДМПродюсер
Дайан
Мерсер
- ГСПродюсер
Гордон
Смит
- ЭТПродюсер
Элисон
Татлок
- ДКПродюсер
Дженн
Кэрролл
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- ТЕПродюсер
Трина
Е. Сиопи
- ПГПродюсер
Питер
Гулд
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ДЛХудожница
Дженнифер
Л. Брайан
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер