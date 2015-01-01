Один в один (сериал, 2015) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Один в один. Сезон 3. Серия 5
Один в один (сериал, 2015) сезон 3 серия 5

ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
155 мин / 02:35

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb