Один в один (сериал, 2015) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн
2015, Один в один. Сезон 3. Серия 11
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МРежиссёр
Мигель
- ЕТРежиссёр
Евгений
Тимохин
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Юлия
Ковальчук
- Актёр
Алексей
Чумаков
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- ЕКАктёр
Егор
Клинаев
- ДБАктёр
Дмитрий
Бикбаев
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- МСКомпозитор
Марк
Сильван