Один в один. Сезон 2. Серия 14
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Один в один
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Один в один (сериал, 2014) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

2014, Один в один. Сезон 2. Серия 14
Музыка, Концерты18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.

Страна
Россия
Жанр
Концерты, Музыка
Время
161 мин / 02:41

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb