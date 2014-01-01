Один в один. Сезон 2. Серия 13
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Один в один (сериал, 2014) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2014, Один в один. Сезон 2. Серия 13
ТВ-шоу18+

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Сюжет

В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb