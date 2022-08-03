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Один на всех
1-й сезон
4-я серия

Один на всех (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Один на всех. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

К сорока годам, Евгений Геннадьевич оказался без крыши над головой, без семьи, без работы. Теперь он возвращался в город своего детства. Приехав, Александров не узнает свой дом, в нем остались одни женщины. Каждая из них видит в нем того мужчину, которого ей отчаянно не хватает.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Один на всех»