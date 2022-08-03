WinkДетямОдин на всех1-й сезон4-я серия
Один на всех (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2012, Один на всех. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама12+
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О сериале
К сорока годам, Евгений Геннадьевич оказался без крыши над головой, без семьи, без работы. Теперь он возвращался в город своего детства. Приехав, Александров не узнает свой дом, в нем остались одни женщины. Каждая из них видит в нем того мужчину, которого ей отчаянно не хватает.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Карина
Разумовская
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- СОАктёр
Стефан
Отто
- АИАктриса
Анастасия
Иваненко
- Актриса
Марина
Волкова
- ЕГАктёр
Евгений
Григорьев
- АВАктриса
Алла
Вербицкая
- АМАктёр
Александр
Мойса
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий