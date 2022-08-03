К сорока годам, Евгений Геннадьевич оказался без крыши над головой, без семьи, без работы. Теперь он возвращался в город своего детства. Приехав, Александров не узнает свой дом, в нем остались одни женщины. Каждая из них видит в нем того мужчину, которого ей отчаянно не хватает.

