Один доллар (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, One Dollar
Триллер, Детектив18+
О сериале
На купюру номиналом в 1
особо не разгуляешься, однако в этом сериале она играет ключевую роль. Зеленая бумажка переходит из рук в руки в маленьком американском городке, создавая кровавый круговорот опасных событий на фоне руин, которые оставил экономический кризис 2007-2009-го года.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- НМАктёр
Натаниэль
Мартелло-Уайт
- ФЭАктёр
Филип
Эттинджер
- КБАктриса
Киррили
Бергер
- ДБАктёр
Джошуа
Битон
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- КАктриса
Кейдикс
- ЭЭАктриса
Эшли
Эткинсон
- ГЛАктриса
Грейси
Лоуренс
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- МДПродюсер
Мэтт
ДеРосс
- ГГПродюсер
Грэм
Горди
- ДСПродюсер
Джонатан
Старч
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- ИМХудожница
Иден
Миллер
- ДТХудожник
Дэвид
Табберт
- ЛПХудожница
Лиза
Падовани
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ХМКомпозитор
Хезер
МакИнтош