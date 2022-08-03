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Одесса-мама
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9-я серия

Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 9
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чебанов замечает за собой слежку. Только он знал знал о внедрении погибшего Толяна в банду Грека. У Ивана и Оксаны - страстная любовь. После лекции Марину избивают в примерочной за то, что задолжала за "крышу"...

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»