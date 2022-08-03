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Одесса-мама
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Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 6
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Убит агент Чебанова - Толян. Марина переживает по поводу ссор дочерей. Ирина Вольская приносит Чебанову ящик писем прокурору.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»