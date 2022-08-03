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Одесса-мама
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Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 4
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Согласно плану Дато приглашает одесского авторитета Грека на встречу. С Чебановым знакомится прокурор Одесской области Сиволап. Он советует прислушиваться к Ирине Вольской.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»