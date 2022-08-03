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Одесса-мама
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Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 3
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марина Антипова умело обманывает Чебанова. На свидание с Борисом на Потемкинскую лестницу приходит не Оксана, а ее младшая сестра Света... Дело об убийстве Демина приобретает неожиданный оборот.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»