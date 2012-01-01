Wink
Сериалы
Одесса-мама
1-й сезон
2-я серия

Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 2
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чебанов хочет понять, кто из власть имущих "крышует" воровскую малину и позволяет свободно процветать преступности? В Одессу прибывает вор в законе Давида Пачулия по кличке Дато.

Сериал Одесса-мама 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»