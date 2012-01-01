Wink
Сериалы
Одесса-мама
1-й сезон
12-я серия

Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 12
Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Высокое ходатайство Ирины подействовало. С Чебанова снимают все обвинения и восстанавливают в должности. Начальник одесского КГБ Сидоров и давно сотрудничающий с ним начальник угрозыска Клопов предлагают Чебанову совместные решительные действия, чтобы накрыть всех коррупционеров.

Сериал Одесса-мама 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»