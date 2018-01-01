WinkДетямОденься к свадьбе16-й сезон3-я серия
Оденься к свадьбе (сериал, 2018) сезон 16 серия 3 смотреть онлайн
7.52018, Say Yes to the Dress
Документальные, ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Каждая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всe было идеально – погода, церемония, гости и, конечно же, платье. С выбором последнего героиням программы канала TLC помогут эксперты из лучших свадебных салонов Нью-Йорка. Поиск идеального наряда не обойдется без неожиданностей, драм и веселья.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb