Оденься к свадьбе (сериал, 2018) сезон 16 серия 2 смотреть онлайн

Оденься к свадьбе. Сезон 16. Серия 2
Оденься к свадьбе
16-й сезон
2-я серия

7.52018, Say Yes to the Dress
Документальный, ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Каждая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всe было идеально – погода, церемония, гости и, конечно же, платье. С выбором последнего героиням программы канала TLC помогут эксперты из лучших свадебных салонов Нью-Йорка. Поиск идеального наряда не обойдется без неожиданностей, драм и веселья.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb